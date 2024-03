Humanga si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa resulta ng OCTA Research survey na nagsasabi na tatlo sa bawat apat na Pilipino ang handa na idepensa ang Pilipinas laban sa dayuhang kalaban.

“We are deeply moved and inspired by the overwhelming willingness of adult Filipinos to fight for our country,” sabi ni Romualdez.

“This unwavering commitment to safeguarding our sovereignty and protecting our people is a testament to the indomitable spir-it that lies within every Filipino,” dagdag pa nito.

Batay sa resulta ng Tugon ng Masa survey na isinagawa noong Disyembre 10 hanggang 14, 2023, 77% ang nagsabi na handa sila na ipaglaban ang bansa laban sa dayuhan.

Ipinapakita rin ng resulta ang regional variation ng pagiging handa na ipaglaban ang bansa. Sa Mindanao ay naitala ang 84%, sumunod ang iba pang bahagi ng Luzon na may 79%, National Capital Region na nasa 76%, at Visayas na nasa 62%. Nasa 80% naman ng Class D ang nagsabi na handa silang ipagtanggol ang bansa. (Billy Begas)