Philmar Alipayo flinex huling mensahe ni Jaclyn Jose

Ibinahagi ni Philmar Alipayo sa mga netizen ang huling message sa kaniya ng premyadong aktres na si Jaclyn Jose.

Sa mensahe, hiniling ni Jaclyn kay Philmar na alagaan ang anak niyang si Andi Eigenmann at mga apo.

Sinabi rin ni Jaclyn na mahal niya si Philmar na ama ng kaniyang mga apo.

“Any which way… take care of my daughter and to my apo’s… alam mo? Mahal kita Philmar, you are the father of my apo’s, maraming salamat,” saad ni Jaclyn.

Caption ni Philmar, “Imo last message sa ako.”

Nilagyan niya ito ng mga emoji na praying hands, white heart at dove.

Pinagluluksa ng showbiz industry ang pagyao ni Jaclyn noong March 2, 2024 dahil sa atake sa puso. (Issa Santiago)