Malaking bahagi ng working visit ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Germany ay nakatutok sa kalakalan at pagnenegosyo.

Ito ang inihayag ni Philippine Ambassador to Germany Irene Susan Natividad bukod sa muling pagpapalakas sa strategic partnership ng Pilipinas sa mga bansa sa Europa.

Ayon kay Natividad, business-oriented ang working visit ng pangulo sa Germany kung saan karamihan sa mga nakalinyang aktibidad nito ay may kinalaman sa pagnenegosyo.

Nakatakdang makipagpulong si Pangulong Marcos sa German business community para ipaalam ang mga repormang ipinatutupad ng kanyang administrasyon at upang ipakilala ang Pilipinas bilang lumalagong investment hub sa Southeast Asia para sa mga dayuhang mamumuhunan.

Sinabi ni Natividad na hindi lamang ito pakikinabangan ng Pilipinas kundi masisiguro rin ang kapakanan ng mahigit 35,000 Pinoy na naninirahan na at nagtatrabaho sa Germany.

“This is a working visit that is business-focused. So a big part of the President’s program is business-oriented,” ani Natividad.

Mananatili ang pangulo sa Germany mula March 11-March 13, at saka didiretso sa Czech Republic para sa dalawang araw na state visit. (Aileen Taliping)