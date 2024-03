Buo ang paniniwala ni Senadora Risa Hontiveros na magkasosyo sina da­ting Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte at Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ (KOJC) kaya ginawang administrator ng mga property ng pastor ang dating Pangulo.

Ayon kay Hontiveros, wala pa siyang nakikitang pruweba na nagkaroon ng money laundering sa pagtalaga kay Duterte bilang administrator ng ari-arian ni Quiboloy.

“Pero sigurado ang masasabi ko sa ngayon na siya ay in-appoint na administrator, eh, lumalabas talagang magkasosyo sila sa pagmamay-ari kung hindi man sa pagnenegosyo. Kasi hindi naman siguro ia-appoint ni Quiboloy bilang administrator ng kanyang hindi kakaunting pagmamayari ang isang taong walang-walang kinalaman sa mga pagmamay-aring ‘yon,” wika ng senadora sa isang press conference sa Senado nitong Lunes nang umaga.

“Usually po ang mga nag-aatas ng isang administrator sa kanyang properties ay isang tao na hindi kayang siya ang mangasiwa sa mga properties niya. So ganon kataas, kalaki ang pagtitiwala at pagsasakamay ni Quiboloy kay Duterte sa kanyang mga ari-arian,” paliwanag pa ni Hontiveros.

Ang naturang hakbang ni Quiboloy ay nagpapalakas lang aniya sa espekulasyon na naghahanda na ito sa pagtakas sa bansa sa gitna ng akusasyon ng panggahasa, torture, at iba pang krimen.

“Kaya inuulit ko po ang aking panawagan sa [Bureau] Immigration na siguraduhin na sa lahat ng borders ng ating bansa, sa lahat ng ports of exit, ay hindi makatakas si Quiboloy,” ani Hontiveros.

Wala pang natatanggap na mensahe ang chair ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kung dadalo si Quiboloy sa susunod na pagdinig ng komite pero may nabasa siyang pahayag sa social media hinggil sa 17 kondisyon para dumalo ang pastor.

Ilan sa mga kondisyon aniya ay ang pagkuha ng pribadong jet na sasakyan ni Quiboloy, ang pag-check in nito sa isang 5-star hotel, pagkain na siya lang ang pipili, karapatan na makapagtanong sa mga nag-aakusa at iba pa.

Samantala, nakatakda ring ipatawag