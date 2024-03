‘Oh my God! Love grabe!’ Julia Barretto naiyak sa birthday gift ni Gerald Anderson

Kitang-kita sa mukha ni Julia Barretto ang pagkabigla nang buksan ang regalo sa kanya ng boyfriend na si Gerald Anderson.

Manghang-mangha si Julia at hindi makapaniwala sa birthday gift sa kanya ni Gerald.

At siyempre, bukod sa nanlaki ang kanyang mga mata, napanganga rin si Julia, sabay lapit at yakap kay Gerald.

“Wow! Oh my God!

“Love grabe!” sabi ni Julia kay Gerald.

“Gusto mo ba?” tanong ni Gerald kay Julia.

“Hala, naiyak na siya!” ang maririnig mong linya sa mga video habang magkayakap ang dalawa.

Anyway, hindi naman ito ang first time na nakatanggap ng mamahaling regalo si Julia kay Gerald. Parang kahit noong bago-bago pa lang ang relasyon nila, naloka na rin si Julia sa Christmas gift sa kanya ni Gerald.

Oh, di ba? Ang generous boyfriend ni Gerald. At bakit naman hindi? Eh, kung maligaya ka naman na pinaliligaya mo ang mahal mo, go ahead.

At hirit nga ng mga faney, sana all, may dyowang tulad ni Gerald. Kaloka!

Anyway, nag-celebrate nga si Julia ng kanyang 27th birthday sa isang hotel sa BGC, Taguig.

Sina Ruffa Gutierrez, Iza Calzado, Joy Ortega ang ilang mga taga-showbiz na nakitang dumalo.