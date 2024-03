Nesthy Petecio namuro sa 2024 Paris Olympics

TIG-ISANG panalo na lamang ang kinakailangan nina 2020+1 Tokyo Olympics silver medalist Nesthy Petecio at 2024 Boxam International Tournament titlist Aira Villegas upang makamtan ang ticket patungo sa Paris Olympics matapos magwagi sa magkahiwalay na dibisyon sa First Olympic Qualifying Boxing Tournament 2024, Lunes ng umaga (oras sa ‘Pinas), sa E-Work Arena sa Busto Arsizio, Italy.

Swak na sa semifinals ang 2019 Ulan-Ude World Championship gold medalist matapos kunin ang 5-0 unanimous decision kontra ‘2024 World Boxing Cup: Great Britain Open’ titlist Maud Van der Toorn ng the Netherlands sa quarterfinals.

Makakatapat ni Petecio si 2016 European Championships bronze medalist at Tokyo Olympian Esra Yildiz ng Turkey, ngayong Martes ng umaga (Lunes ng gabi sa Italy).

Impresibo sa kanyang mga nagdaang laban ang 31-anyos mula Santa Cruz, Davao del Sur matapos tapusin nang maaga ang laban kay Andjela Brankovic ng Serbia sa first round Referee Stop Contest sa round-of-64.

Sunod na nakakuha ng knockdown patungo sa unanimous decision kontra kay Claudia Nechita ng Romania sa round-of-32 at panibagong dominasyon sa round-of-16 laban kay Canan Tas ng Germany.

Misyong makabalik muli sa Olympiad ng 5-foot-4 southpaw na maaaring huling suntok na sa Summer Olympic Games para sa matinding dibisyon na tanging dalawang boksingero lamang ang may nakalaang puwesto sa 2024 Paris Olympics.

Sakaling magtagumpay si Petecio laban sa 26-anyos na Turkish boxer ay maaaring makatapat nito ang magwawagi sa sariling semifinals nina Julia Szeremeta ng Poland at 2022 US Nationals featherweight titlist Alyssa Mendoza ng Estados Unidos sa Finals.

Hindi pinalad ang two-time Asian Championships bronze medalist at 2014 World runner-up na makalusot sa paboritong dibisyon sa nagdaang 19th Asian Games sa Hangzhou, China nang yumuko kay two-time Asian at World titlist Lin Yu-Ting ng Chinese Taipei sa round-of-16 sa bisa ng 1-4 split decision, bilang unang kwalipikasyon sa Olympiad.

Nalampasan naman ng 28-anyos mula Tacloban City, Leyte na si Villegas si Sofie Rosshaug ng Denmark sa iskor na 5-0 unanimous decision sa women’s 50kgs light-flyweight division round-of-16.

“Aira and Nesthy had dominant wins earlier and they will definitely go for the Olympic quota tomorrow,” wika ni Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) secretary-general Marcus Jarwin Manalo sa mensahe nito sa Abante Sports kahapon. (Gerard Arce)