Sisimulan ang public hearings sa pagrebisa sa Executive Order No. 12, series of 2023, upang “maingat na isaalang-alang ang lahat ng mga pananaw ng industry stakeholders,” ayon kay National Economic and Development Authority (NEDA) Secretary Arsenio Balisacan.

Inatasan ni Balisacan ang Tariff Commission, isang ahensiya sa ilalim ng NEDA, na magsagawa ng open discussions sa mandatory review sa mga stakeholder at environmentalist na nagsusulong sa ilang amendments sa EO12.

Sa isang statement noong nakaraang March 5, inatasan ng NEDA chief ang TC na magsagawa ng public hearings para sa pagrebisa ng executive order na pansamantalang nagbababa sa rates ng import duty sa ilang electric vehicles, mga parts at components nito sa loob ng limang taon.

“The review shall follow the tariff modification process under Section 1608 of the Customs Modernization and Tariff Act, and shall be presented to the Committee on Tariff and Related Matters and the NEDA Board,” sabi ni Balisacan.

Sa ilalim ng Section 1608 ng Tariff and Customs Code of the Philippines, o mas kilala bilang Flexible Clause, bago magsumite ng anumang rekomendasyon ang NEDA sa Pangulo, ang TC ay kailangan munang magsagawa ng public hearings kung saan ang mga interesadong partido ay bibigyan ng pagkakataong madinig.

Gayunman, hanggang press time, ay walang EV industry players ang nagsabing nakatanggap sila ng mga detalye sa pagsasagawa ng public hearing na may kinalaman sa mandatory review ng EO12.

Ito ay sa kabila ng malawakang panawagan sa pamahalaan na amyendahan ang EO12 para isama ang electric motorcycles sa tax incentives.

Isinusulong ng mga stakeholder ang pagsasama sa electric motorcycles sa tax break dahil sa malaking maiaambag nito sa layunin ng pamahalaan na lumipat sa fully electric transportation system sa 2040, tulad ng nakaprograma sa Department of Trade and Industry.

“With the review on the horizon, the list of EVs with reduced rates on import duties is expected to expand and cover e-motorcycles and hybrid vehicles,” sabi ni Balisacan.

Ayon sa Statista Research Department, may 7.81 million private motorcycles at tricycles na nakarehistro sa Pilipinas noong 2022, na mayorya ng mga motorista na bumibiyahe sa mga kalsada sa bansa.