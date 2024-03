Motorsiklo sumalpok: Mag-utol, anak tigok

PATAY ang magkapatid na lalaki at isang bata na anak ng isa sa kanila matapos na magka-aberya at sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa loob ng ekslusibong subdivision sa Laurel, Batangas noong Linggo.

Kinilala ng Laurel police ang mga nasawi na sina Romeo Caiman, 41 anyos at driver ng motorsiklo at mga backrider na sina Ronald, 35 anyos at ang menor de edad na anak ni Romeo.

Ayon sa report, galing ang mga biktima sa loob ng Splendido Residential Hotel and Resort sa Barangay Sta.Maria palabas Tagaytay-Nasugbu highway nang mawalan ng kontrol ang manibela ng motorsiklo bandang alas-nuebe nang gabi.

Bumangga ang motorsiklo sa center island at sa lakas ng impact ay tumilapon ang tatlo mula sa sasakyan.

Nagtamo ang mga ito ng grabeng pinsala at isinugod ng mga nagrespondeng tauhan ng Laurel Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO ) at Bureau of Fire Protection Laurel sa Dr. Ernesto Malabanan Hospital pero idineklara silang dead arrival sa ospital.