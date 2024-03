Mga tataya sa Nuggets halos walang kakabigin

HALOS wala nang hahamigin sa pustahan ang mga tataya sa defending champions Denver Nuggets pagharap nila sa Toronto Raptors sa 2023-2024 NBA regular season game ngayong Martes.

Ito ay dahil may odds na 1.10 ang super liyamadong Nuggets habang 7.80 naman ang odds para sadadayong Raptors, ibig sabihin magiging P110 lang ang makukuha sa P100 taya sa Denver, samantalang hahamug ng P780 ang pustang P100 ng mga pabor saToronto kung magwawagi ang kanilang napiling tayaan.

Kaya tiyak na pupunta ang NBA bettors sa may bigayan ng plus para mapalaban nang maganda ang kanilang pera na itataya sa Denver.

Para maging balikatan ang odds, dapat magkaroon ng partida na minus 13.5 ang Nuggets at magiging 1.92 na ang kanilang odds habang magiging 1.93 naman sa Raptors na may plus 13.5.

Nasa pangalawang puwesto ang Denver sa team standings ng Western Conference na may 44-20 record habang ang Raptors ay pang-12 sa Eastern Conference tangan ang 23-41 card.

Sasandalan ng Nuggets si Nikola Jokic upang sikwatin ang three-game winning streak, makakatuwang niya sina Michael Porter, Jr. at Jamal Murray.

Samantala, ang ibang puwedeng tayaan ng mga sugarol ay ang bakbakan ng Detroit Pistons (1.61) at Charlotte Hornets (2.39), Cleveland Cavalier (2.60) katapat ang Phoenix Suns (1.52) at Chicago Bulls (2.80) laban sa Dallas Mavericks (1.46). (Elech Dawa)