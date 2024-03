Kawawa naman si Seth: Andres Muhlach sini-ship kay Francine Diaz

Pinusuan ng netizens at kinilig ang fans sa mga naglabasang photos online na makikitang magkasama sina Francine Diaz at Andres Muhlach.

Kuha ang mga photos sa backstage at sa mismong rampa ng Spring/Summer Fashion last Sunday sa Bench Tower in Bonifacio Global City, Taguig.

Halos lahat ay iisa ang komento sa social media tungkol sa pagsasama na iyon nina Francine at Andres. Nagmumura raw ang chemistry ng dalawa.

Ayon na rin sa mga kuwentuhan ng fans sa X (dating Twitter), matagal na palang magkakilala ang dalawa.

Taong 2021 unang nagkita at nagkasama sina Chin (palayaw ni Francine) at ang twin brother ni Atasha Muhlach sa pictorial ng pareho nilang ini-endorsong clothing brand.

Noon pa man ay may fans na sila na patuloy na umaasa na magiging leading man or ka-love team ni Chin si Andres.

Muli ngang nabuhay ang imagination ng fans nang makitang magkasamang rumampa at masayang nag-uusap ang dalawang celebrities sa katatapos lang na ‘Bench Fashion Week 2024’.

Naghalungkat pa ng resibo ang supporters nila, ha!

Naglabasan nga tuloy sa social media ang mga lumang photos nila together. Parang gustong ipamukha ng fans nina Francine at Andres na matagal na talaga silang magkakilala at maraming pagkakataon na silang nakikitang magkasama, ‘noh?!

May tsika pang matagal na raw crush ng ka-love team ni Seth Fedelin ang binatang anak nina Aga Muhlach at Charlene Gonzalez-Muhlach.

Kanya-kanyang ngang komento ang netizens sa X.

“Bagay sina Francine at Andres, parang deserve nila ang magkaroon ng movie together.”

“OMG! They really look great together. Ang cute nila. Movie na ‘yan please.”

Pero hindi ito bet ng FranSeth fans. Naawa sila kay Seth Fedelin dahil maraming solid Francine fans daw talaga ang mas kinikilig kay Andres para maging ka-love team ng aktres.

“Ayaw kasi nila kay Seth, kaya sini-ship ng fans ni Chin si Andres. Marami silang mas gusto si Andres para kay Chin. Kawawa naman si Seth.”

At para matigil daw ang pasaringan ng fans, bakit hindi na lang gawing love triangle ang gagawing project nina Francine, Seth, at Andres. Bongga!

‘Pag natuloy ito, ang haba-haba ng hair ni Chin, ha! Dalawang guwapong heartthrobs ang mag-aagawan sa beauty niya.

Samantala, pinag-usapan din sa social media ang pag-aapiran nina Chin at Kathryn Bernardo last Sunday habang rumarampa sa fashion show.

Nagkasalubong ang dalawa sa pagrampa nila sa finale ng show. Halatang hinintay ni Kathryn si Francine, nginitian niya ito, at saka nag-apir.

‘Yun na! (Ogie N. Rodriguez)