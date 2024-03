Kathryn Bernardo tinutukan pagpapa-sexy sa fashion show

Tinutukan ng netizens ang ginawang pagrampa ni Kathryn Bernardo sa huling araw ng Bench Fashion Week.

Shookt ang audience na dumayo sa Bench Tower, pati mga netizen na tumutok sa TikTok and Facebook Live nang lumantad sa kanila si Kathryn na naka-bra pero may white cropped shirt sa ibabaw at naka-low waist black pants.

Lantad na lantad ang abs at kurba ng katawan ni Kathryn sa suot niyang outfit!

May mga pagkakataon din na umaangat ang cropped shirt at nasisilip ang cleavage ng tinaguriang Outstanding Asian Star.

Grabe nga ang palakpakan at hiyawan ng audience nang lumabas ang Kapamilya actress.

Hindi talaga binigo ni Kathryn ang fans, supporters na nag-abang sa kanyang pagrampa.

Bigay na bigay at halatang in-enjoy si Kathryn sa kanyang pagrampa at pag-indak sa runway habang pinapatugtog ang kantang ‘Pretty Woman’.

Very pretty woman naman talaga ang dating ng ex-girlfriend ni Daniel Padilla sa fashion event na iyon ng Bench, ‘noh?!

Anyway, maraming mga celebrity ang rumampa rin kasama ni Kathryn sa pangatlo at huling araw ng Bench Fashion Week (Spring/Summer fashion show).

Applauded din ang paglakad ni Francine Diaz, at ang kambal na sina Andres at Atasha Muhlach.

Rumampa rin sina David Licauco, Vivoree, Ruru Madrid at Bianca Umali.

Napa-wow naman ang audience sa venue, maging ang mga netizen na tumutok sa social media sa kaseksihan ng beauty queens na sina Celeste Cortesi at Michelle Dee na parte rin ng event.

Pinamukha naman ng celebrity moms na sina Sunshine Cruz, Max Collins, at Ina Raymundo na kahit may anak na sila ay in na in pa rin sila at kaya pa nilang magpa-sexy sa rampahan, ha!

Retro party ang theme ng fashion show kaya mapapaindak ka talaga habang pinapanood ang mga celebrity at models na nagka-catwalk at umiindak sa rampa.

Si Ruru ang unang rumampa na sinundan nina Bianca, Sofia Pablo, Allen Ansay, Vivoree, Enzo Pineda, Max, Ariella Arida, Celeste, Michelle, Ina, Sunshine.

Sina Atasha, Andres, Francine, David, at Kathryn ang limang huling artista na rumampa.

Gaya nang naisulat namin dito sa Abante, si Kathryn ang finale ng show.

Nanggulat naman si Atasha nang lumabas siya sa stage para rumampa dahil wala naman siya sa listahan ng mga celebrity sa teaser video na inilabas ng Bench.

Dahil party nga ang tema ng show, super dance sa rampa ang mga artista at models. Maging si Ben Chan na owner ng local clothing brand ay hindi napigilan ang sarili na sumayaw katabi ni Kathryn at iba pang celebrities.

Bongga!