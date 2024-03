Kathryn Bernardo, David Licauco bagay, may chemistry

Ang bongga lang ni David Licauco dahil pinag-usapan siya nang kumalat sa online world ang pictures nila ni Kathryn Bernardo na kuha sa backstage ng Bench Fashion Week!

Pinusuan nga ng netizens at nag-trending ang mga photos nina David at Kathryn.

Kinaaliwan ito ng fans ng Kapuso actor at maging ng solid Kathryn fans.

May chemistry raw ang dalawa at wish nga nila ay magkaroon sana ng project ang chinito actor at ang ex-girlfriend ni Daniel Padilla, ha!

Bagay nga raw sina David, Kathryn.

Tutal uso naman daw ang mga collab, sana raw ay mag-collab ang GMA-7 at ang ABS-CBN Studios para magkasama sa isang proyekto sina David, Kathryn.

Actually may iba kaming nakausap na nagsabing puwedeng isama si David sa ‘Elena 1944’ movie ni Kathryn. Puwede naman daw gumanap na Japanese si David, ha!

Eh sa ‘Pulang Araw’ project ng GMA-7 ay Japanese soldier ang role ni David.

Marami nga pala ang nagsabing malakas talaga ang dating ni David dahil nakunan lang sila ni Kathryn na magkatabi ay sini-ship na sila, ha!

So bongga!

Anyway, ngayong Tuesday nga pala ay kasama si David sa pa-presscon ng Kapuso Network para sa mga artista nilang kasama sa kanilang Canada Tour shows.

Isa kasi si David sa mga Kapuso star na magsu-show sa Canada, ha!

‘Yun na!