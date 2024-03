Kahit nasira gown: Emma Stone ‘di nag-inarte sa Oscars

Keber si Emma Stone at kahit nasira ang gown niya ay umakyat pa rin siya sa stage para i-accept ang kanyang second Oscars Best Actress trophy!

Kinabog niya sina Annette Bening, Lily Gladstone, Sandra Huller at Carey Mulligan.

Emosyonal na tinanggap ni Emma ang parangal at buong puso niya itong inialay sa mga nakatunggali sa nasabing category lalo na kay Lily na lead actress ng pelikulang ‘Killers of the Flower Moon’. Ito kasi ang hinuhulaang makasungkit ng prestigious acting award, pero si Emma nga ang nagwagi.

Bet nga ni Emma na makasama si Lily sa isang pelikula dahil maski siya ay hanga sa galing nito.

Roller coaster ang naging emotion ng Oscars Best Actress sa kanyang acceptance speech, kahit umiiyak ay nakuha pa niyang magpatawa dahil sa pagkasira ng gown niya.

Pabiro ngang sinisi ni Emma si Ryan Gosling dahil sa ginawa nitong live performance.

Kinanta ni Ryan ang ‘I’m Just Ken’ from the movie ‘Barbie’.

Bumaba ang singer-actor sa stage at nilapitan si Emma. Pinakanta at pinasayaw ni Ryan ang dating leading lady at ang eksenang iyon ang dahilan ng pagkasira ng gown ni Emma.

Magkasama ang dalawa sa 2016 movie na ‘La La Land’, at ang pelikulang ito ang nagbigay ng kauna-unahang Oscars Best Actress award kay Emma.

Hindi tulad ni Emma, pare-parehong first time na manalo ng Oscars sina Cillian Murphy bilang Best Actor para sa pelikulang ‘Oppenheimer’, Robert Downey Jr. na Best Supporting Actor (‘Oppenheimer’), Da’Vine Joy Randolph na Best Supporting Actress (‘The Holdovers’), at ang naging Best Director na si Christopher Nolan (‘Oppenheimer’).

Big winner ang pelikulang ‘Oppenheimer’ na bukod sa Best Actor, Best Supporting Actor, at Best Director ay wagi rin ito bilang Best Picture, Best Cinematography, Best Original Score at Best Editing.

Bongga talaga ng Oscars. Present ang lahat ng nominees, wala talagang leakage kung sino-sino ang mananalo. Ang gandang tingnan na sinusuportahan nila ang isa’t isa, panalo man o talunan. Parang ine-enjoy lang nila ng nasabing event. Sana maibalik din ang ganitong vibes at camaraderie sa mga local award-giving bodies sa Pilipinas.

Na sana nga nagsasama-sama ang mga artista, sikat man o baguhan. Panalo man sila ng award o hindi.

Anyway, congrats sa lahat ng winners ng 96th Oscars! (Ogie N. Rodriguez)