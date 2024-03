Jay ng Enhypen nahumaling na rin sa ‘Pantropiko’

Viral hindi lamang sa P-pop kundi pati na rin sa K-pop world ang ‘Pantropiko’ ng BINI.

Kamakailan lang ay napasayaw na si Jay ng K-pop group na Enhypen ng ‘Pantropiko’ dance challenge.

Ni-repost naman ito ni Jhoanna Robles ng BINI. Happy na happy naman ang fans ng grupo na tinatawag na Blooms.

Maaalalang naki-‘Pantropiko’ na rin ang iba pang K-Pop idols na sina Irene ng Red Velvet, Ryujin ng ITZY, at Yue ng Lapillus.

Umabot na rin sa 1 million monthly listeners ang BINI sa Spotify ilang araw matapos nitong ilabas ang pinakaunang EP nito na ‘Talaarawan’.

Isang bonggang pasabog pa ang inihahanda ng BINI dahil in-announce nito ang first-ever solo concert nila sa June.

Tila parami nang parami na rin ang fans ng BINI dahil sa pag-viral nito sa iba’t ibang social media platforms.

“Dumami ang Blooms and na-discover na rin sila ng mga Pinoy K-pop stars and bigla amplified ‘yung clamor for them when ‘Pantropiko’ suddenly became a hit at naging TikTok dance challenge trend. More Blooms are being born everyday,” sey ng fan na si @Sztargazer sa X. (Dondon Sermino)