Janella, Win ilang beses naghalikan!

Dinagsa ng fans nina Win Metawin at Janella Salvador ang Xiqu Center sa Hong Kong kung saan ginanap ang awards night ng 17th Asian Film Awards.

Talagang todo hiyawan ng mga fans nila dahil first time nila makitang magkasama ang dalawang bida ng cross-country film na ‘Under Parallel Skies’ sa isang public event at ito rin ang muling pagkikita nina Janella at Win matapos ang shooting nila noong July.

May mga video pa na kumalat sa social media na umabot sa 3rd level ng Xiqu Center ang hiyawan ng fans maski nasa loob na ng auditorium sina Win at Janella.

Samantala, isa sa mga pinarangalan sa 17th Asian Film Awards noong Lunes si Win kung saan tinanggap niya ang kanyang Rising Star Award.

Sa kanyang speech ay pinasalamatan niya ang kanyang fans mula sa iba’t ibang bansa, “You guys give me the power and inspiration for me to keep on working so hard and level up my self. This award means a lot to me. Thank you. I will continue to work so hard and bring you guys the happiness. Khob khun khap.”

Sa naganap naman na Manila presscon para sa partnership announcement sa pagitang ng 28 Squared Studios at Warner Bros. Pictures ay nagpasalamat naman si Janella sa Thai Superstar para sa pagkakataong makatrabaho ito.

“Win, thank you so much. It’s such an honor to be working with you and to be able to be part of something this big with you. I’m really excited for you to come to the Philippines,” pahayag ni Janella.

Marami nga ang nainggit kay Janella dahil sa kissing scene nila ni Win pero rebelasyon niya, marami silang kissing scenes sa pelikula kaya hindi lang iisa ‘yon, ‘noh?!

Bonggels! (Byx Almacen)