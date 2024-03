Inuusig o kinakarma?

Swak na swak daw sa panahon ngayon ng Kuwaresma ang nangyayari sa bossing ng Kingdom of Jesus Christ (KJC) na si Pastor Apollo Quiboloy, na kaliwa’t kanan na, taas-baba pa ang kinakaharap na problema.

May nagsasabing inuusig lang si Quiboloy na tulad ng ginawa kay Hesus, habang ang iba naman, iniisip na baka bad karma na ‘yan.

Dahil tinaguriang “Appointed Son of God” si Quiboloy, may ilang naniniwala na inuusig lang o sinisiraan siya gaya nang ginawa noon kay Hesus. Kahit daw maganda ang ginagawa eh pilit na sinisiraan ng mga kalaban.

Si Senador Robin Padilla nga, naniniwala pang bayani si Quiboloy dahil lumaban daw ito sa mga komunistang rebelde sa paraan ng pagpapagamit ng TV network na SMNI sa mga propaganda ng gobyerno. Kaya naman gusto ng asawa ni Mariel Rodriguez na harangin ang pagpapalabas ng arrest warrant laban sa lider ng KJC.

Habang isinusulat natin ito, apat pa lang yata ang nakukuha niyang pirma para dehins mapaaresto ang bayani niya. Apat pa ang kailangan niyang pirma o kabuuang walong pirma.

Lima na dapat ang pirmang nakuha ni Robin pero umatras si Sen. JV Ejercito dahil na rin sa may alegasyon ng pangma-manyak laban kay Quiboloy na ibinato ng dati niyang mga miyembro sa KJC. Bukod pa ‘yan sa mga bintang ng human trafficking, pagmamalabis, at pag-uutos daw sa mga miyembro ng mamalimos.

May katulad na alegasyon na kinakaharap sa Amerika si Quiboloy. At hindi lang ito basta alegasyon kundi kasong nakasampa na sa korte. Maaaring maglabas na rin ng arrest warrant ang korte sa US laban sa kaniya, at posibleng humirit ng extradition ang US sa Pilipinas para ipadala doon si Quiboloy.

Kaya may mga marites na nag-iisip na baka bina-bad karma si Quiboloy kung totoo ang mga bintang na ginamit lang niya ang kaniyang religious group para sa pansariling interes at humantong pa sa pang-aabuso, maging ng mga menor de edad, gaya ng nakasaad sa mga reklamo at alegasyon laban sa kaniya.

Subalit ang malaking tanong, pumayag kaya ang Department of Justice kapag natuloy na ang pagsasampa rin ng dating kaso laban kay Quiboloy na pagsasamantala sa isang menor de edad na dating ibinasura ng piskalya ng DOJ.

May mga duderong tropapips tayo na napapaisip kung palabas lang daw kaya ang the moves ng DOJ na buhayin ang naturang kaso na ibinasura ng piskalya noon pang 2011? Kung may kaso kasi si Quiboloy sa Pilipinas, puwede kayang tanggihan ng DOJ o korte kung sakaling humirit ng extradition ang US?

Pero sa ngayon, gaya ni Gerald Bantag na itinuturing mastermind sa pagpatay kay Percy Lapid, missing in action o nagtatago si Quiboloy. May ulat na itinalaga niya ang kaniyang BFF na si dating Pres. Digong Duterte na maging tagapamahala ng kaniyang mga ari-arian gaya ng KJC.

Itinanggi na ni Quiboloy at mga alipores niya ang mga bintang laban sa kaniya. Handa nga raw niyang harapin ang mga kaso laban sa kaniya sa korte, pero hindi siya a-appear sa Senado at Kamara.

Puna ng ilang miron, kung handa siyang humarap sa korte na puwede siyang makulong kapag hinatulang guilty, bakit hindi siya sumipot sa pagdinig ng Senado at Kamara na malamang putaktihin lang siya ng mga tanong pero walang parusang igagawad sa kaniya.

Hindi raw kaya mas maihahalintulad si Quiboloy kay Hesus kung buong tapang din niyang haharapin ang mga “umuusig” sa kaniya– sa korte man, o sa Senado, o sa Kamara, o sa Amerika– katulad ng ginawa ng tunay na Anak ng Diyos na nagpapako pa sa krus? Abangan. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”