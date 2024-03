SINISILIP ng Philippine National Police (PNP) ang posibilidad na napasok na ng international drug syndicate mula sa bahagi ng South America ang Pilipinas kasunod ng pagkakasabat sa P106 milyon na halaga ng 20 bloke ng cocaine na nalambat sa karagatan ng Eastern Samar noong Biyernes.

Sa press briefing kahapon sa Camp Crame, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Col Jean Fajardo na bagaman hindi pa nila lubusang natutukoy kung saan galing at para saan ang destinasyon ng cocaine, maaaring ginagamit na transshipment point ng sindikato ang Pilipinas.

Maaaring hindi aniya ito para sa ‘local distribution’ dahil maliit lang ang market ng cocaine sa bansa at shabu ang numero unong abused drug sa Pilipinas .

“Possibly mga drugs na ito may have come diyan sa area ng South America and ang tinitingnan natin ay ang Pilipinas ay ginagamit na transshipment point na hindi talaga intended for local distribution kasi maliit naman talaga ang market ng cocaine dito sa pilipinas. Ang No. 1 pa rin talagang abused drugs dito sa atin ay shabu,” paliwanag ni Fajardo.

Dahil sa pagkakasabat ng malaking bloke ng cocaine, sinabi ni Fajardo na mas pinaigting pa ng PNP sa pangunguna ng kanilang Maritime Group, PDEA, PCG, at Philippine Navy ang pagbabantay sa municipal water ng bansa.

Paiigtingin din aniya ng PNP ang international cooperation sa mga foreign counterpart para maiwasan ang smuggling ng iligal na droga.

Matatandaan na noong 2009 nang unang makalambat ng 226 pakete ng cocaine ang mga mangingisda sa bansa at sinundan ito ng siyam na pakete ng nasabing ilegal na droga noong 2010. (Edwin Balasa)