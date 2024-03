Maaari nang lumabas ng ospital ngayong Martes si dating First Lady Imelda Marcos, ayon kay Senadora Imee Marcos.

“Mabuti naman at inaasahan namin na makalabas bukas kasi wala nang lagnat,” wika ng senadora sa isang radio interview ni-tong Lunes.

Aniya, wala nang lagnat ang kanyang ina pero mayroon pa itong pneumonia.

“Kaya lang may pneumonia pa rin… wala nang lagnat kaya okay naman,” ani Sen. Marcos.

Noong nakaraang linggo, lumabas ang ulat na namatay na ang dating unang ginang kaya naglabas ng pahayag ang Malacañang na fake news ito.

Isinugod sa ospital si Imelda Marcos habang nasa Australia si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. para dumalo sa ASEAN forum.

“I visited her last night after arriving from Melbourne and she was awake, alert, and even up at midnight,” saad ng pangulo pagdating niya sa Pilipinas noong Miyerkoles nang gabi, Marso 6.