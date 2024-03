Sinupalpal ni Senadora Imee Marcos ang host ng isang programa sa radyo matapos iparating sa kanya ang mensahe ng mga nakikinig na pro-China umano ang mambabatas.

“Masyado ka yatang nakikinig sa mga praning!” patutsada ni Sen. Marcos sa host ng programa sa DZBB na si Connie Sison na nagtanong sa panukala na bawasan ang importasyon ng produkto mula sa China.

“Ang atin nakukuhang feed ngayon parang maka-Tsina raw kayo, hindi raw kayo pro-Pinoy,” sundot naman ng host sa senadora.

“Hindi ako makikipagdebate sa iyo, akala ko interview ito, ngayon inaaway mo ako,” wika ni Sen. Marcos na makalipas ang ilang segundo ay bumawi at sinasabing joke lang ang kanyang sinabi sa host.

Nanindigan ang senador na hindi porke kinokontra niya ang panghihimasok ng Estados Unidos sa Pilipinas ay maka-China na siya.

“Hindi ako abogado ng Tsina, hindi ako nandito para ipagtanggol ‘yong Tsina pero ipinagpipilitan ninyo na ‘yong American stand ang itayo natin pero hindi dapat ganon. Ang Filipino stand lang ang mahalaga,” depensa ng senadora.

Nauna rito, sinabi ni Marcos na sa kasaysayan, ang bansang Spain, Japan at US ang nanakop sa Pilipinas at kailanman ay hindi tayo sinakop ng China.