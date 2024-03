Huwag gayahin ang tatay

Mukhang ‘di naturuan ng magandang asal ng kanyang mga magulang itong si Davao City Mayor Sebastian “Baste” Duterte.

Out of tune na nga si Baste sa kanyang talumpati sa prayer rally sa Cebu City laban sa Charter change kamakailan, sumobra naman yata ang kayabangan niya!

Si Mayor Baste ay bunsong anak ni dating pangulong Digong Duterte at kapatid ni Vice President Sara Duterte-Carpio.

Hinamon ni Baste si Speaker Martin Romualdez ng suntukan sa kanyang talumpati.

Sabi ni Baste, tigilan na raw ni Romualdez ang pagtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos na kanyang pinsan.

“I don’t know you. Don’t answer for your cousin because I don’t know you. You are brave now because you are the Speaker. You became the Speaker just because your cousin is the President,” ani Mayor Baste.

Alam kaya ni Baste ang pinagsasabi niya? Baka ‘kako lasing ng alak o ng kung ano dahil sa kanyang mataas na puwesto, dapat ay pinag-iingatan niya ang kanyang mga sinasabi.

Ano naman yung sinabi ni Baste na matapang si Romualdez dahil siya’y Speaker.

Kailan ba nagpakita ng tapang si Martin Romualdez dahil sa kanyang pagiging Speaker?

At anong pagkakataon na ginamit ni Romualdez ang kanyang pagiging Speaker ng Kamara de Representantes upang maging matapang?

Kung ‘di niya ginagalang ang pagkatao ni Martin Romualdez ay dapat igalang ni Baste ang matayog na puwesto nito sa gobiyerno.

Dapat malaman ni Baste—kung siya’y ignorante—na ang Speaker of the House ay pang-apat na pinakamataas na opisyal. Sinusundan niya ang President, Vice President, Senate President in that order.

Huwag gayahin ni Baste ang kanyang tatay na si Digong sa pagiging feisty o maangas.

Wala nang tutulad sa pagiging maangas kay Digong kahit na si Vice President Sara na pilit na ginagaya rin ang kanyang ama.

Rodrigo Duterte is one of a kind or a class by himself. Dahil siya’y nabubukod sa karamihan si Digong ay minahal ng taumbayan.

Huwag na sanang gayahin ng kanyang mga anak—Congressman Paolo, Sara at Baste—ang kanilang tatay dahil nagmumukha silang mga unggoy: Monkey see, monkey do.