Hindi inatake ng hika: Rio Locsin klinarong ‘di pinabayaan ng Kapuso

Dinepensahan ni Rio Locsin ang GMA-7 at sinabing hindi siya pinabayaan ng Kapuso network nang magkaroon siya ng emergency sa taping ng ‘Black Rider’.

Kumalat kasi sa TikTok ang behind-the-scene video na nahirapang huminga ang aktres habang nagti-taping ng teleseryeng ‘Black Rider’.

Pero ang nakakaloka ay nag-assume agad ang isang basher ng network na pinabayaan diumano ng GMA-7 si Rio.

Sa kanyang interview sa GMA News ay nilinaw niya ang mga kumalat na chismis sa online world na walang medic at pinabayaan siya at sinabi niya pang nadala lamang siya ng emosyon sa eksena nila ni Ruru Madrid.

“Nakakabigla nga dahil parang hindi ko inaasahan ang mga lumalabas na balita. Tama po kayo, hindi ako nakabitaw agad sa napakataas na emosyon na kinakailangang ibigay sa eksena kasi apat na tuloy-tuloy na eksena na maraming namatay at isa-isa naming nakikita. Mataas na emosyon at mabigat,” pahayag niya.

Nilinaw rin niya na hindi siya iniwan ng bida ng serye na si Ruru hangga’t hindi kumakalma ang kanyang emosyon sa nasabing eksena at sinabi niya pang may medic at ambulance sila sa set ng action serye.

“Ang lahat ay nag-aalala, since senior na ako at ramdam ko ang pag-aalaga nila sa akin. Pagkatapos nun, balik na ulit sa normal, chikahan na uli.

“May mga medic kami sa set, may ambulance rin. Kaya hindi totoo na walang medic na tumutulong, nagkataon lang na hindi ko naman talaga kinailangan na magpa-medic nung oras na ‘yon, but anytime, andyan lang sila. Hindi rin totoo na inatake ako ng hika, wala po akong hika.

“Sa abot nang aming makakaya, kung ano ang nararamdaman namin sa eksena, kami ni Ruru, parehong damdamin at puso ang ipinaaabot namin sa mga manonood, na nawa’y maipaabot namin ‘yung emosyon na nararamdaman namin para sa mga eksena,” kuwento niya.

Sa huli ay nagpasalamat si Rio sa mga concerned sa nangyari sa kanya, “Maraming salamat sa concern ng mga nakapanood. Inuulit ko, maayos po ang aking kalagayan at hindi po ako pinababayaan ng mga kasamahan ko sa set ng ‘Black Rider’. Pamilya po kami na nagtutulungan, nagdadamayan, at nagmamahalan,” pahayag ni Rio.

At least nilinaw na ni Miss Rio ang isyung ito, ha!

‘Yun na!