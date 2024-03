High Roller nangibabaw sa Road to Triple Crown

NAKAPANOOD ng magandang tawiran sa meta ang mga karerista matapos manalo nang gabuhok na pagitan ang kabayong si High Roller sa katatapos lang na 2024 Philracom Road to Triple Crown nitong Linggo sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Hindi sumabay sa unahan sa largahan si fifth choice High Roller, pumuwesto muna sa pang-anim habang nagbabanatan sa unahan sina The Kiss at Be Smart.

Sa kalagitnaan ng karera ay sina The Kiss at Be Smart pa rin ang naglulutsahan habang magkakadikit sa terseero puwesto sina Added Haha, Simply Jessie at Boss Lady.

Pagsapit ng far turn ay nagkumpulan na sa unahan ang mga tigasing kabayo, nakihalo na rin sina Ghost at High Roller.

Pero tangan pa rin ng kabayong si The Kiss ang bandera, kinapitan naman siya ni Ghost at nagbakbakan na sila sa unahan hanggang sa rektahan.

Mainitan ang naging labanan dahil rumeramate naman si High Roller sa bandang labas.

Makapigil-hiningang labanan ang nasilayan ng mga karerista nang matuka ni High Roller si The Kiss sa meta.

Sinakyan ni Pabs Cabalejo, inirehistro ng dehadong si High Roller ang tiyempong 1:42.6 minuto sa 1,600-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si LC Almeda ang P600,000 premyo.

Napunta ang P200,000 sa kabayong si The Kiss, kinubra ng owner ng third placer na si Ghost ang P100,000 habang P50,000 ang nauwi ng may-ari ng kabayong si Added Haha na pumang-apat sa event na suportado ng Philippine Racing Commission sa pamumuno ni Chairman Reli De Leon.

Si Almeda rin ang breeder kaya siya ang nakatanggap ng P50,000 para sa winning breeder ng kabayo habang P30,000 at P20,000 ang second at third.

Samantala, walong races ang pinakawalan ng Metro Manila Turf Club, Incorporated (MMTCI) nitong Linggo kaya naman naging masaya ang paglilibang ng mga karerista.

Ayon sa mga connection ni High Roller, ihinahanda na nila ito para sa darating na 1st Leg ng Triple Crown Championships. (Elech Dawa)