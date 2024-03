ISANG eroplano ng United Airlines ang nag-emergency landing matapos na mahulog ang isang gulong nito ilang sandali lang makaraang mag-take off sa San Francisco Airport noong nakaraang linggo.

Paalis na ang eroplano mula sa SFIA patungong Osaka, Japan nang mangyari ang nasabing insidente noong Biyernes.

Lulan nito ang 249 katao kabilang ang 235 na traveler, 10 flight attendant at apat na piloto.

Walang nasugatan sa insidente pero ilang sasakyan ang nasira dahil sa bumagsak na gulong.

“The 777-200 has six tires on each of its two main landing gear struts. The aircraft is designed to land safely with missing or damaged tires,” ayon sa airline company.

Dahil dito, inilihis ng mga piloto ang byahe sa Los Angeles International Airport para ihatid ang mga pasahero sa kanilang destinasyon gamit ang ibang eroplano.

“In aviation, we never want to have single points of failure if they can be avoided, and this is a case in point,” paliwanag ni dating chief pilot Alan Price.

Aniya, kaya naman ng mga natirang gulong ang bigat ng mga lulan ng eroplano. (Carl Santiago)