Expansion teams

GOOD day mga ka-Abante. Gaano ba kahalaga ang EXPANSION TEAM sa PBA? Siyempre ang unang sagot diyan ay malaking bagay na mas maraming team para mas maraming players o coaches na magkaroon ng trabaho.

Ito ba ang solusyon para mapaganda ang liga?

May ilang bagay tayong tinitignan lalo na sa PBA para mapaganda ang takbo.

Una, dapat sa mga bagong sali na team ay magkaroon ng “AUTONOMY” o independent siya sa mga powerhouse na teams ng PBA tulad ng SMC at MVP Group.

Second, magkaroon ng proteksiyon ang pinaka-core ng bawat koponan. Ibig sabihin “untouchable” ang 5-8 players, “PROTECT 8” kung tawagin noong araw. Hindi puwedeng kung sino’ng team na lang ang kukuha sa isang player na key player sa isang team.

Kailangan suriin maigi ng Commissioners Office na patas ang magiging trade o swap sa isang team kung sakaling mangyari ito.

Third, puwedeng balikan ng PBA ang dating ruling sa EXPIRED CONTRACTS ang “right of first refusal”.

Kapag hindi nagkasundo sa kontrata ang player at management, may three days para i-match ang outstanding offer na galing sa ibang team, kung hindi kaya, puwede agad lumipat ang manlalaro.

At fourth, ang “handicapping system” na puwede kumuha ang mahihinang teams ng dalawang import para mapalakas nila ang kanilang team, subalit ang mga koponan naman na madalas sa SEMIS o FINALS, hindi sila puwedeng kumuha ng import. Kung kukuha dapat may height limit lang na 6 foot 3 inches.

Ang parati natin sigaw ay hanggang maaari ay patas lang ang laban para sa fans at netizens natin na sumusubaybay sa PBA ng mahabang panahon.