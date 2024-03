Exercise mas epektib sa girls!

Lumabas sa pinakabagong pag-aaral na mas nagbebenepisyo ang mga kababaihan kumpara sa mga kalalalakihan sa pag-eehersisyo.

Ayon sa pag-aaral ng National Institutes of Health na nailathala sa Journal ng American College of Cardiology, napatunayan na ang mga babae na regular na nag-eehersisyo ay 24% mas mababa ang panganib na mamatay kumpara sa mga babaeng hindi nag-i-exercise, habang ang mga kalalakihan naman ay may 15% lamang.

Sa pag-aaral, nalaman rin na ang mga kababaihang nag-eehersisyo ay 37% na nababawasan ang panganib na magkaroon ng fatal heart attack, strokes o iba pang cardiovascular events, habang 14% lamang sa kalalakihan.

Ayon sa teorya ng mga mananaliksik, ang katawan ng lalaki ay anatomically at physiologically na iba sa katawan ng babae.

Mas malaki ang baga at puso ng mga lalaki, at mas malaman kumpara sa babae.

Kung ang babae at lalaki ay sabay na mag-i-exercise, ang babae ang mas makikinabang sa mas mataas na respiratory, metabolic at kinakailangang lakas para gawin ang mga movements kesa sa kalalakihan.

Sa kasalukuyan ay walang pagbabago na inirerekomenda kung gaano katagal o katindi ang ehersisyong kailangan ng lalaki kumpara sa babae.

Ayon sa U.S. Department of Health and Human Services, ang rekomendasyon para sa lingguhang pag-i-exercise ay 150 minuto dapat at moderate-intensity physical activity (o 75 minuto ng matinding aktibidad) at dalawang araw na muscle-strengthening activity. (Juliet de Loza-Cudia)