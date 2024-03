Eumir Felix Marcial malapit na maabot pormang pamatay

MALAPIT nang maabot ni undefeated Filipino rising star at Tokyo Olympic bronze medalist Eumir Felix Marcial ang pormang pamatay para sa nalalapit nitong laban kay dating World Boxing Council (WBC) Asian Silver light heavyweight titlist Thoedsak Sinam ng Thailand sa Marso 23 sa makasaysayang Ninoy Aquino Stadium sa Malate, Maynila.

Matinding mga kaldag na suntok ang binibitawan ni Marcial sa kanyang preparasyon na ginagawa sa Las Vegas, Nevada kaantabay na rin ng kanyang paghahanda para naman sa darating na 2024 Paris Olympic matapos magkuwalipika sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China kasunod ng silver medal finish sa men’s light heavyweight division.

Makabagong estilo ang natutunan ng undefeated Filipino southpaw na tiyak na magagamit ang mga taktika na ikinakasa ni Mexican trainer Ramon Hernandez para sa eight-round main event, na lalaban sa kanyang ikalimang professional bout matapos huling beses sumabak noong Pebrero 11, 2023 kontra Ricardo Ruben Villalba na nagtapos sa second-round TKO sa Alamodome sa San Antonio, Texas sa Amerika.

Pilit na nagpupursige ang 28-anyos mula Lunzuran, Zamboanga City na mapanatili ang malinis na 4-0 kartada, gayundin ang makamit ang kauna-unahang gintong medalaya para sa boksing, kasunod na rin ng naudlot na pagkakataon sa 2020+1 Tokyo Olympics nang mag-uwi ng dalawang pilak sina Carlo Paalam at Nesthy Petecio, habang nakuntento siya sa tanso sa middleweight division.

Makikita sa video na inilabas ng Viva Promotions na ginagabayan ni Hernandez si Marcial ng mga bagong taktika, kung saan pepeke ng kanang hook na susundan ng kaliwang straight sa boxing mitts ang four-time Southeast Asian Games gold medalist, gayundin ang isa pang anggulo na babanat ng kaliwang hook na susundan ng kanan ang ilan sa mga inaaral ni Marcial.

Minsang inamin ni Marcial na plano nitong magpamalas ng magandang laban sa harap ng kanyang mga kababayan at naniniwalang mas handa ito ngayon para sa kanyang preparasyon sa 2024 Paris Olympics sa Hulyo 26 hanggang Agosto 11.

Kasalukuyang tanging ang 5-foot-11 pa lamang ang boksingerong nakakuha na ng susi papuntang Paris Olympics matapos sumablay ang ibang mga pambato ng bansa sa unang kwalipikasyon sa Asian Games.

Bukod kay Marcial, kasama na rin sa Paris Games sina World No. 2 at 2023 Hangzhou Games gold medalist Ernest John Obiena sa men’s pole vault at two-time World gymnasts champion Carlos “Caloy” Yulo at female gymnasts Aleah Finnegan. (Gerard Arce)