Ellen Adarna todo bukaka sa video ni Derek Ramsay

Bardagulan to the max pa rin ang mag-asawang Derek Ramsay at Ellen Adarna!

‘Yun nga talaga ang sikreto ng relasyon nila, na dapat masaya sila palagi, at nagagawa nilang paglaruan ang isa’t isa.

At recently nga, kaloka na naman ang Instagram story ni Derek tungkol kay Ellen.

Makikita nga kasi sa video si Ellen na nakahiga sa sofa, nakabukaka, as in bukang-buka ang mga hita niya, ha! Pero siyempre, tinakpan ni Derek ng tatlong laughing emoji ang part na `yon ni Ellen, dahil hindi nga naman for public consumption ang singit ng misis niya, no!

Pero, aliw nga ang song na ginamit ni Derek sa post na `yon about Ellen, ang ‘I Will Always Love You’ ni Whitney Houston. Parang sinasabi nga kasi ni Derek kay Ellen, na kahit ano pa ang hitsura mo, kahit ganiyan ka pa matulog, kahit nakakatawa ka, wala kang glamour, mahal pa rin kita.

At siyempre, abangan din ang pagresbak ni Ellen kay Derek, na for sure, mas matindi! Bongga! (Dondon Sermino)