Diego Loyzaga excited sa first birthday ng anak

Ang saya katsikahan ni Diego Loyzaga, na kapag tinatanong mo nga siya tungkol sa kanyang daughter, talaga namang napapangiti at lumiliwanag ang kanyang mukha.

Sa mga interview nga sa Viva actor, kapag ang topic ay ang kanyang baby girl ay excited siyang magkuwento.

Sa event ng ‘A Glimpse of Forever’ movie nila ni Jasmine Curtis-Smith ay naikuwento niyang kaya siya nagmamadali na ring umalis ay dahil pupuntahan pa niya ang anak.

Sa tsikahan din na iyon ay excited din si Diego na ikinuwentong malapit na ang first birthday ng kanyang baby girl.

Ang alam namin, magkasunod ang birthday ni Diego at ng kanyang anak.

May 21 si Diego at May 22 ang bata.

Ang sabi ni Diego, dito sa Pilipinas magbi-birthday ang kanyang baby girl at saka raw sila pupunta ng Australia dahil may papers na aayusin.

“Saglit lang, maybe one week, two weeks and babalik din,” sabi ni Diego.

Sa Pilipinas na rin naninirahan ang anak ni Diego kaya hindi rin nadadalas ang punta niya sa Australia.

Samantala, naikuwento rin ni Diego na sunod-sunod ang ginawa niyang projects sa Viva.

Bukod sa ‘A Glimpse of Forever’ ay may dalawa pa siyang pelikulang natapos na.

Bongga! (Jun Lalin)