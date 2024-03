KINAGILIWAN ng mga netizen ang bihirang mom-and-daughter duo nina Danica Sotto at Dina Bonnevie!

Ibinahagi ni Danica ang pagsasayaw nila ni Dina para sa pagdiriwang ng National Women’s Month sa kanyang Instagram account.

Aliw ang paggalaw-galaw ng mga paa ng dalawa hanggang sa tila nangawit sa dulo at hindi na napigilang matawa ni Danica sa ginagawa nilang mag-ina.

Sa caption, inihayag ni Danica ang pagsaludo sa pagiging strong woman ng kanyang ina at sa iba pang babae sa mundo.

“Happy Women’s Month to a strong woman! Love you Mommy! @dinabonnevie,” say niya.

“Cheers to all the phenomenal women who light up the world with their strength, grace, and resilience. Happy Women’s Month to all the queens out there, may we continue to shine bright and empower each other!” dagdag pa niya.

“Love you more my dearest baby girl!” reply naman ni Miss D.

Napa-react sa video nila si Iza Calzado, “Love this! Happy Women’s Month!!!” (Issa Santiago))