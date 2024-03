Damian Lillard parang may alulod sa mga tirang tres

INILISTA ni Damian Lillard ang 16 sa kanyang 35 points sa fourth quarter para itulak ang Milwaukee Bucks sa 124-117 panalo laban sa kulang sa taong Los Angeles Clippers nitong Linggo (Lunes sa Maynila) sa 2023-2024 NBA regular season game.

Bumakas si Giannis Antetokounmpo ng 34 points, 7 rebounds at 10 assists, samantalang may 17 markers si Malik Beasley.

Ibinaon ni Lillard ang tatlo sa kanyang pitong 3s sa final period.

Ayon sa NBA, sina Lillard at Antetokounmpo ang first teammates na nagsumite ng at least 30 points, 10 assists sa isang laro.

Mula sa umpisa ng fourth, kundi umiiskor ay uma-assist sina Antetokounmpo at Lillard sa 31 consecutive points ng Bucks.

Sinamantala ng Milwaukee ang pagliban nina Kawhi Leonard (left groin) at Paul George (left knee) sa pangalawang home game ng back-to-back.

Nagkasya lang si James Harden sa 13 points mula 5 of 16 shooting at may 11 assists para sa LA. Ikinamada ni Norman Powell sa second half ang 20 sa kanyang 26 points.

Anemic din ang shooting ni Harden, walang naipasok sa pitong sunod na tira sa first half at tumapos ng 1 for 6 sa 3s.

Umiskor naman ng 13 pataas ang limang starters ng Los Angeles Lakers para itumba ang bigatin sa West na Minnesota Timberwolves 120-109, sa iba pang laro kahapon.

Bida si Anthony Davis sa kinamadang 27 points, season-high 25 rebounds, 5 assists, 3 blocked shots at career-high 7 steals.

Binully ni Davis ang manipis na lineup ng Wolves sa pagkawala nina big men Rudy Gobert (hamstring) at Karl-Anthony Towns na magpapa-opera ng kaliwang tuhod (torn meniscus).

Kumalawit ng 21 rebounds sa second half si Davis at ginasolinahan ang 21-4 rally sa bukana ng fourth quarter. (Vladi Eduarte)