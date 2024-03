Nilagdaan ng Commission on Elections at South Korean company Micru Systems Company Limited nitong Lunes ang kontrata para sa bagong automated election system (AES) na gagamitin sa 2025 national at local election.

Sakop ng P17.99 bilyong kontrata ang 110,000 makina at peripherals katulad ang ballot boxes, laptops, at iba pang printing requirement na gagamitin sa eleksiyon.

Kasosyo ng Miru sa proyekto ang Integrated Computer Systems, St. Timothy Construction Corporation at Centerpoint Solutions Technologies, Inc.

Kabilang sa mga lumagda sa kasunduan ay sina Comelec Chairman George Garcia, Comelec Commissioner Rey Bulay at Miru President Chung Jin Bok.

Ang Miru ang nag-iisang bidder sa proyekto matapos i-ban ng poll body ang Smartmatic Inc.

Kinuwestiyon naman ni ACT Teachers Party-list Rep. France Castro ang paggamit ng Automated Counting Machine (ACM) ng Miru sa 2025 midterm elections.

Tinukoy ni Castro ang kapalpakan ng Miru noong idinaos ang halalan sa Congo at Iraq na kung saan nagkaroon ng technical glitches, malfunctioning hardware, at software errors na nagresulta sa hindi tamang pagbibilang ng boto at naantala ang paglabas ng resulta ng eleksiyon.

“Such failures undermine the reliability and integrity of the electoral process, erode public trust, and have the potential to incite political chaos and unrest,” babala ni Castro.

Dahil dito, hiniling ni Castro ang malalimang imbestigasyon sa selection process o pagpili sa Miru bilang voting machine provider sa darating na halalan. (Eralyn Prado)