IKINATUWA ng mga dog lover ang pag-hire sa asong gubat na si Jabar para maging official guard dog ng Department of Budget and Management (DBM).

Katunayan, kamakailan lang ay binigyan na siya ng opisyal na ID bilang patunay na miyembro na siya ng departamento.

Sa kanyang Facebook post, ibinida ng asong si Jabar Jamal ang kanyang opisyal na ID kabilang na ang kanyang personal na impormasyon, breed at maging ang kanyang QR code.

Katunayan, kinaiinggitan pa nga si Jabar ng mga netizen dahil hindi ganun kabilis magkaroon ng item sa mga ahensya ng gobyerno.

Pinaalalahanan nila ang asong gubat na kunin ang lahat ng kanyang mga benepisyo bilang pormal na empleyado.

“Wowww may item ka na DBM Jabar — Congratsssss!! pa dog Treats ka naman”

“Kacute hahaha Hello Jabar. Make sure makuha mo lahat ng benefits mo diyan huh as a regular employee of the agency HAHAHA”

“Many more government agencies to follow forth!”

“Wala namang dapat ikabahala ang netizen sa asong ito dahil napakabait nito sa lahat lalo na sa mga bata.