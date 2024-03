Angeline Quinto patay na patay kay Paulo Avelino

Aprub ang libo-libong faney na si Angeline Quinto ang gumanap bilang si Sarah Angeles, ang manager na makulit sa serye nina Kim Chiu, Paulo Avelino.

Yes, after ilang taon, at ngayon na isa na ngang mommy, nagbabalik-teleserye si Angeline para sa Filipino adaptation na ‘What’s Wrong With Secretary Kim’.

Kinuwento ni Angeline na na-miss niyang umarte at na-excite siyang bigyang-buhay ang naturang karakter.

“Medyo matagal-tagal na nga rin po ‘yung huling ginawa kong teleserye. Sobrang na-miss ko rin at the same time, noong nalaman ko from Dreamscape na mapapasama ako, akala ko ako si Secretary Kim,” chika ni Angeline.

Very similar din ang personalidad ni Angeline sa kanyang karakter na full of energy kaya hindi naman daw siya nahirapan sa kanyang role.

“Siyempre tinanggap ko agad ‘yung role. Hindi naman ako masyadong nag-adjust as Sarah Angeles. Kasi si Sarah Angeles parang si Angeline na masayahin, tala­gang kalog at siya ‘yung nagbibigay ng kasiyahan sa mga katrabaho niya kapag nai-stress sila,” sey niya.

Kaabang-abang din sa serye ay the fact na patay na patay pala si Angeline sa karakter ni Paulo, na gumaganap na boss sa kanilang kompanya.

“Maingay, makulit, very friendly. Palagi silang nagtutulungan sa trabaho at para silang magkapatid sa office. Hindi niya talaga naitatago ang pagka-crush niya sa boss niya. Lahat naman nag-e-enjoy na katrabaho siya,” paglalarawan pa ni Angeline sa kanyang karakter.

Bukod sa acting comeback ni Angeline, dapat din abangan ang kanyang version ng ‘Mr. Right’ na isa sa mga official soundtrack ng ‘What’s Wrong With Secretary Kim’ kasama ang ‘To Be with You’ ng South Korean actor at singer na si Kim Won Shik at isa pang kanta mula sa BGYO. (Dondon Sermino)