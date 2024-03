Anak ni Andrea Bocelli grabe kakisigan

Sobrang kisig ni Ludwig Göransonn na siyang nanalo ng Oscar Best Original Score ngayong 2024 para sa pelikulang ‘Oppenheimer’.

Nanalo naman na Best Original Song ang ‘What Was I Made For’ na isinulat at inawit ni Billie Eilish. At ang kapatid, co-writer at producer niyang si Finneas O’Connell ay fascinating ang gamit ng mga daliri sa piano, which makes you wonder how exhilarating it could be kung ikaw naman ang kakanta sa tabi ng pianista.

Wala namang ‘Time To Say Goodbye’ sa kakisigan ni Matteo Bocelli na napanood kasama ang ama na si Andrea, para sa ‘In Memoriam’, ang tribute sa mga pumanaw na Academy members nitong 2023.

Sing-lakas ng atomic bomb ang appeal ni Cillian Murphy na nanalong Best Actor. Hindi man nanalong best supporting actor ay panalo naman ang performance ni Ryan Gosling ng ‘I’m Just Ken’. Hindi man winner as best supporting actor sa pelikulang American Fiction, pero winner naman ang kaguwapuhan ni Sterling K. Brown.

Dito sa Pilipinas ay sa Disney+ ang livestream ng gabi ng Academy Awards na ginanap sa Hollywood sa Amerika. Napanood sa handset, tablet at desktop pero hindi raw sa Smart TV. ‘Yung access ko sa Disney+ ay combo lang ng subscription sa Globe At Home, and this is not a paid advertisement.

Maraming moments sa palabas ang mapapaluha ka. Sana mapanood mo. Isang paalala na lahat tayo ay may kakayanang maging magaling sa ginagawa natin at maging inspirasyon sa kapwa.

Nasaang sulok man tayo ng mundo.

Ikaw ay mahalaga. May kapangyarihan ka na mag-ambag ng makakahulugan sa buhay at kapalaran, iyo man o sa iba.

Pa-fact naman. Lambing lang ni Coco Aragon. “Pag-igihan mo lang. Sa bawat sandali. Sa bawat araw. Hindi para sa opinyon nila, kundi bilang pagsamba sa nagbigay ng talento mong maiaangat para sa Kaniya.”