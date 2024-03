Alyssa Valdez, Creamline ayaw pakampante vs SGA

Standings W L

Cignal 3 0

Choco Mucho 3 0

Creamline 3 0

PLDT 3 1

Petro Gazz 3 1

Chery Tiggo 2 2

Farm Fresh 2 2

Akari 1 3

Capital1 1 3

Nxled 0 3

Galeries 0 3

SGA 0 3

Mga laro sa Martes: (PhilSports Arena)

4:00pm – Creamline vs Strong Group

6:00pm – Galeries Tower vs NXLed

SUPER liyamado sina team captain Alyssa Valdez at ang defending champions na Creamline Cool Smashers pagharap sa baguhang Strong Group Athletics sa pagpapatuloy ng eliminasyon sa 8th Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference, Martes, sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Sa kabila nito, ayaw magpakampante ng Creamline at hindi bebeybehin ang SGA sa kanilang 4pm encounter, na susundan ng bungguang Galeries Tower at NXLed Chameleons sa alas-6 ng gabi.

“We’re very happy sa performance and we’re very proud of everyone. But iyun, sinasabi din sa amin nila coach na we can’t be too complacent. Kailangan may respect and naroon pa rin iyung aggressiveness namin. Marami pa rin kaming lapses,” wika ni Valdez na may walong puntos lahat mula sa atake sa huling panalo kontra Galeries Tower Highrisers 25-22, 25-17, 25-15 noong Huwebes para sa 3-0 kartada ng Creamline.

Kumana rin ng 10 at siyam na puntos sina Michele Gumabao at Diana Mae “Tots” Carlos sa nasabing panalo.

“That’s one of the advantages also kasi, ‘yun, as you’ve said napakahaba ng conference. Most especially laging biruan lang din naman sa team namin, but definitely isa kami sa mga teams na matagal na dito sa PVL and isa kami sa mga teams na mas madami din talagang veterans so we take that as an advantage for us,” dagdag ng 30-anyos na three-time conference MVP.

Tangka ng Cool Smashers na manatiling nasa tuktok tangan ang 3-0 kartada katabla ang system-team na Choco Mucho Flying Titans at contender na Cignal HD Spikers.

“Every game din, talagang madami nakikita na kailangan pa i-correct sa amin. So we have to accept it and take it na ganito iyung inilalaro namin and eventually, hopefully mas tumaas and mas mag-improve pa kami every single game,” saad ni Valdez na inaasahan ring susuporta sina Jema Galanza, Bernadeth Pons, Pangs Panaga, Risa Sato, Kyle Negrito, Kyla Atienza, Jorella De Jesus, Theo Bonafe, Bea De Leon, Rose Vargas at Lorie Bernardo.

Pakay naman ng Strong Group Athletics na masilat ang Cool Smashers na wala pa ring panalo makalipas ang tatlong asignatura.(Gerard Arce)