Alexa Ilacad bet na bet kanta ni Ariana Grande

Bet na bet ngayon ng aktres na si Alexa Ilacad ang kanta ni Ariana Grande na ‘we can’t be friends’.

Sa Instagram story ng aktres, maririnig ang nasabing kanta habang may isang video ng lalaki na nakahiga at may katabi na nakahiga rin na ipis.

Siyempre dahil bet ni Alexa ang kantang iyon ni Ariana, bet na rin iyon ng mga fan nila ni KD Estrada.

May iba pa nga na nagsabing for KD daw, puwedeng ang sabihin ni Alexa ay, “We can’t be friends because we’re meant to be girlfriend, boyfriend.”

Bongga!

Anyway, kamakailan lang ay inilabas na ni Ariana ang kaniyang ikapitong full-length album na pinamagatang ‘Eternal Sunshine’.

Inilabas ni Ariana ang lead single ng album na ‘Yes, and?’ noong Enero.

(Carl Santiago)