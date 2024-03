1 sa 8 tao sa mundo obese – WHO

Iniulat ng World Health Organization (WHO) na isa sa kada 8 tao sa mundo ang obese.

Sa pinakahuling datos na inilabas ng WHO noong 2022, nasa 2.5 bilyon adult (o 43%) ang overweight at sa naturang bilang, 890 million adult ang nabubuhay na obesity at ang naturang bilang ay nadoble mula noong 1990 kung saan ang adolescent obesity ay naging apat na doble mula 1990 at nasa 160 milyon naman ang obese na kabataan mula 5- hanggang 19 anyos.

Nabatid na nanawagan na ang WHO sa mga bansa na tumulong para mapigilan ang obesity sa mundo.

Ang overweight at obesity ay magkaiba kung saan ang obesity ay inilarawan ni Dr. Francesco Branca, director ng Department of Nutrition and Food Safety na isang “chronic relapsing disease characterized by excess deposits of fat that can impair health.”

Ito ay mas malala sa porma ng overweight .

Ayon sa WHO, ang obesity ay may malaking panganib para sa pagkakaroon ng cardiovascular disease, type 2 diabetes, kidney disease, cancer, isyu sa bone health at nakakaapekto sa paggalaw. at pagtulog.

Ayon sa WHO, naitala ang 5 milyon bilang ng mga nasasawi kada taon sa mundo.

Ang overweight ay walang kaugnayan sa panganib na masawi pero malaki ang tsansa na maging obese sa hinaharap ang overweight.

Ayon kay Branca, kabilang sa sanhi ng obesity ay energy imbalance na nakukuha sa unhealthy dietary at kawalan ng physical activity. (Juliet de Loza-Cudia)