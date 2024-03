MULA sa pagiging herbal supplement, kinilala na bilang gamot ang apat na medicinal herb sa Pilipinas makaraang pumasa sa masusing clinical trial na isinagawa ng National Integrated Research Program on Medicinal Plants – Institute of Herbal Medicine (NIRPROMP–IHM) na nagpatunay sa bisa at kaligtasan ng plant-based formulations.

Ang mga eksperto mula sa NIRPROMP-IHM sa pamumuno ni Dr. Nelia Maramba ay tagumpay na nakabuo ng gamot mula sa ulasimang bato o kilala din bilang pansit-pansitan.

Ligtas umano itong gamitin para sa treatment ng mataas na uric acid na nagiging sanhi ng gout.

Napatunayan din ng clinical test na ang Ulasimang Bato ay gamot para sa hyperuricemia (mataas na uric acid sa dugo) nang walang side effects.

Sa tulong ng Technology Transfer and Business Development Office (TTBDO) at ng University of the Philippines-Manila nasimulan ang transition ng scientific innovations sa commercial product

Bukod sa Ulasimang Bato, ang iba pang plant-based medicine na nakapila na para sa commercial production ay ang Yerba Buena na ginagamit bilang pain reliever sa operasyon, dysmenorrhea, childbirth, at circumcision; Ampalaya bilang anti-diabetes; at Tsaang Gubat na makakatulong para maibsan ang kabag.

Ayon kay TTBDO Director Dr. Lourdes Marie Tejero, noong 1970s pa lamang ay mayroon nang pangarap na magkaroon ng murang gamot para sa mga Pilipino.

“There was a dream in the 1970s that we should have affordable medicines for Filipinos. We have so many herbal medicines and the challenge was to make these into medicines. One success story is Lagundi has yielded more than P1 billion in sales, and Sambong made P17 million in sales in 2018,” aniya.