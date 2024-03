NASUNGKIT ng graduate mula sa Notre Dame of Tacurong College ang unang pwesto sa listahan ng mga topnotcher para sa February 2024 Licensure Examination for Criminologists.

Siya si Mark Angelo Hidalgo Marquez na nakakuha ng overall average na 91.30% mula sa 15,684 na nakapasa sa naturang pagsusulit.

Para kay Marquez, ang lahat ng ito ay naisakatuparan niya dahil sa suporta ng kanyang pamilya.

Aniya, “Im so thankful especially sa family ko na grabi ang support sa akin since then. Thank you mang Jovelyn Hidalgo Marquez , kuya Tonton and Makoy sa lahat ng sacrifice ninyo para sa akin. Thank you also sa mga nagmamahal sa akin. Frainethel Bulan, Lilian Bulan, and to the COG TUMIAO FAMILY!”

Bukod dito, inaalay niya rin ang tagumpay sa kanyang papa. Aniya, “At para sa’yo, ‘pang kahit wala ka na dito sa earth, I know I always make you proud. And i did it again. Salamat pang!! We miss you!! Para sayo lahat ng ito!”

Nagpahatid din ng pagbati ang NDTC, anila sa kanilang FB post, “The Notre Dame of Tacurong College community extends its sincerest congratulations to 𝗠𝗔𝗥𝗞 𝗔𝗡𝗚𝗘𝗟𝗢 𝗛. 𝗠𝗔𝗥𝗤𝗨𝗘𝗭, 𝗥𝗖𝗿𝗶𝗺, for his outstanding achievement.”

“This remarkable accomplishment is a source of great pride for our entire community!” dagdag nito. (Moises Caleon)