Senador Lito Lapid nagdiskubre ng mga bagong bayani 

Kakaiba ang naging partisipasyon ni Senador at dating Pampanga Governor Lito Lapid sa kampanya laban sa sunog kasabay ng pagdiriwang ng buong bansa sa fire prevention month na taunang nangyayari tuwing buwan ng Marso.

Halos lahat kasi ng mga nagbibigay ng kontribusyon o ambag para sa nakaugalian na ito ay nakatuon sa paglalahad ng tips at iba pang impormasyon para maiwasan ang sunog na sinasabing isa sa pinakamatinding kamalasan na na maaring sa buhay ng isang indibiduwal.

Kaya nga siguro nauso ang kasabihang manakawan ka na ng sampung beses, huwag ka lang masunugan ay dahil nga talagang uubusin ang ari-arian mo kapag nasunugan ka at hindi ito naagapan.

Sa panig ni Senador Lapid na kilala rin bilang Supremo bunga ng papel na ginagampanan sa Batang Quiapo series na pinagbibidahan ni Coco Martin, itinuon naman niya sa mga taga-pamatay sunog ang partisipasyon sa fire prevention month.

Nitong nakalipas na Martes, ang mambabatas ay naimbitahan sa isang pagtitipon na may kaugnayan sa naturang aktibidad sa Calamba, Laguna at nagulat nga ang mga nakarinig sa kanyang mga binitawang pahayag patungkol sa mga bumbero.

Ang aktibidad kasi ay dinaluhan ng mga bumbero mula sa 39 na barangay ng lunsod ng Calamba at ang mambabatas ay binigyan ng pagkakataon na makapaghayag ng kanyang mensahe sa fire prevention month.

Ayon sa mambabatas, dapat ay ituring din natin na mga bayani gaya ng mga sundalo, pulis, air force at iba pa ang mga bumbero dahil katulad ng mga ito, buwis-buhay din ang responsibilidad na nakaatang sa balikat ng mga bumbero.

“Kung may mga bayaning sundalo, army, air force at mga pulis, meron din mga bayaning bumbero. Alam nyo po, hindi makatulog ang ating mga kababayan kapag may sunog kayo po ang tutulong sa kanila, huwag nyo silang pababayaan,”partikular na pahayag ni Senador Lapid sa mga dumalo sa aktibidad.

Dito minsan pang napatunayan na bagama’t hindi aktibo sa mga mainitang debate sa loob ng Senado ang mambabatas, iba ang kanyang reputasyon sa mga nasa labas ng gusali ng institusyon dahil na rin sa katangian na makapaghayag ng mga saloobin na talagang nakakahagip ng damdamin ng sinumang nakakaharap niya.

Natural na sa kanya ang pagiging street smart na nangangahulugan na sa bawa’t situwasyon o problema, simple pero epektibong solusyon ang palaging naiisip na kadalasan pa nga ay hindi na nangangailangan ng gabay na batas.

Pero kung babalikan ang mga panukalang naisampa at ang mga naisabatas na, hindi rin naman magpapahuli ang mambabatas.

Kung tutuusin, karamihan pa nga sa mga ito ay mga praktikal na solusyon sa mga eksena sa totoong buhay na binabalikat ng mga ordinaryong mamamayan, mag-aaral, mananakay at maging sa mga nasa loob lamang ng kanilang tahanan.

Sa Senado, inaabangan nga lagi ang mga panukalang kanyang isinasampa dahil kapag galing sa kanya, asahang ito ay halos katulad lalo na nga kapag ang pag-uusapan ay mga praktikal na solusyon sa mga suliranin sa araw araw na pakikisalamuha sa buhay ng publiko ang pag-uusapan.