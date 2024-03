Rider sumalpok sa plant box tigok

DEAD on the spot ang 30-anyos na rider nang mawalan ng kontrol sa minamanehong motorsiklo at nagpagewang-gewang hanggang sa sumalpok sa sementadong plant box sa center island sa Quezon City kahapon nang madaling araw.

Kinilala ang biktima na si Glen Ver Osted Plaza, 30, at residente ng No. 78 Sinagtala, Brgy. Bahay Toro, Quezon City.

Sa report ng Quezon City Police District (QCPD) Traffic Sector 6, bandang 12: 30 ng madaling araw nang mangyari ang aksidente sa Mindanao Ave., southbound tunnel sa Brgy. Talipapa sa lungsod.

Batay sa imbestigasyon ni PSSg Romeo A Birog Jr., ng Traffic Sector 6, sakay ng Yamaha Sniper Motorcycle (7096-RN), binabaybay ng biktima ang Mindanao Ave., galing North Luzon Expressway (NLEX) at patungo sa Tandang Sora.

Pagdating sa lugar ay nakitang pagewang-gewang ang motor ng biktima hanggang sa sumalpok sa konkretong plant box sa center island.

Sa lakas ng impak ay tumilapon ang biktima na nagresulta sa kanyang agarang pagkamatay.

(Dolly Cabreza)