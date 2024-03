Sasalang sa kumpirmasyon ng Commission on Appointment (CA) si Finance Secretary Ralph Recto sa Miyerkoles, Marso 13.

Ang ad-interim appointment ni Recto ay daraan sa Committee on Finance ng CA na pinamumunuan ni Senador Ramon “Bong” Revilla Jr.

Inaasahan ni CA Assistant Minority Leader at Surigao del Sur Rep. Johnny Pimentel ang mabilis na paglusot ng appoint-ment ni Recto sa CA.

Si Recto ay House Deputy Speaker bago naitalagang Finance chief. Siya ay dati ring miyembro ng Senado. Pinalitan nito si Benjamin Diokno na bumalik sa Bangko Sentral ng Pilipinas.

Ang CA ay mayroong tig-12 miyembro mula sa Kamara de Representantes at Senado, at ang Senate president ang tumatayong ex officio pre-siding officer. Ang CA ay mayroong kapangyarihan na magbasura o mag-apruba ng appointment na ginawa ng pangulo. (Billy Begas)