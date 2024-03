Lumapit sa tanggapan ni Senadora Risa Hontiveros ang iba pang biktima umano ng pang-aabuso ni Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ (KOJC).

Ang mga biktimang ito ay balak iharap ni Hontiveros sa susunod na pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality.

“I call on my colleagues in the Senate to actually listen to these victim-survivors. Sigurado ako na kapag mapakinggan nila ang mga karanasan ng mga dating miyembro ni Quiboloy, walang mag-aatubiling manindigan para sa katarungan,” giit ni Honti-veros.

Noong nakaraang linggo, isiniwalat ni Reynita Fernandez, isang overseas Filipino worker (OFW) sa Singapore, na pinilit umano sila ng KOJC na ibigay ang 90% ng kanilang suweldo kay Quiboloy.

“Araw-gabi kumayod ang mga OFW, tapos imbes na mapunta sa pamilya nila ang pinagtrabahuan nila, pilit silang hinuhuthutan ni Quiboloy. ‘Di na nga nakukuha ang suweldo nila, pinagbebenta pa sila ng kung ano-ano para lang makapag-remit, hindi sa kanilang pamilya kundi sa Kingdom,” sabi ni Hontiveros.

“Si Reynita, nawalan ng bahay, dahil sa kakabigay ng buong salary niya, at sigurado hindi lang siya ang OFW na nabiktima. We call our OFWs our modern-day heroes, yet we are failing to protect them from fraudsters like Quiboloy. Sana magkaisa ang Senado para mabigyan ang ating mga kababayan ng hustisya,” dagdag niya.

Nauna nang na-cite in contempt si Quiboloy dahil sa patuloy nitong pag-isnab sa ipinadalang subpoena ng Senado. Sabi ng abogado ni Quiboloy, tinanggihan ng kanilang kliyente ang subpoena at isinangkalan ang “right against self-incrimination”.

“The invocation of the right against self-incrimination must be made by a witness actually present and on a per question basis. This has been settled by the Supreme Court. Sa madaling salita, kailangan niya pa rin magpakita sa Senado,” ayon kay Hontiveros.

“Ang bibigat na ng mga paratang sa kanya pero hindi pa rin siya nagpapakita. Why is he hiding? Why is he so afraid? Takot ba siyang hindi niya madepensahan ng maayos ang mga inaakusa sa kanya?” tanong pa niya kay Quiboloy.

Sa mga nakaraang pagdinig ng komite, inakusahan ng ilang testigo si Quiboloy ng rape, human trafficking, sexual violence, at child abuse. (Dindo Matining)