Nasa tamang landas ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. tungo sa pagtulong sa bansa na maka-bangon mula sa masamang epekto ng pandaigdigang pandemya, na may hindi bababa sa $14.2 bilyon (P790 bilyon) sa mga foreign direct investment na proyekto na ipinatupad mula noong Hulyo 2022.

“Ang pagsisikap ng pangulo na maakit ang mga FDI ay nagbubunga ng mga resulta. Kami ay gumagawa ng matatag na pag-unlad, at ang Kapulungan ng mga Kinatawan ay ganap na sumusuporta sa kanyang mga inisyatiba,” pahayag ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez.

Ibinatay ng Speaker, na siya ring presidente ng naghaharing Lakas-Christian Muslim Democrats (CMD) party, ang kanyang mga pahayag sa datos mula sa Board of Investments (BoI) ng Department of Trade and Industry (DTI), sa pangunguna ni Secretary Alfredo Pascual.

“Ang pagpapatupad ng $14.2 bilyon sa FDI mula sa inaasahang kabuuang $72.2 bilyon ay makabuluhan, at marami pang proyektong nasa pipeline. Ito ay nagpapakita ng pangako at pagsusumikap ng gobyerno sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino,” ayon kay Speaker Romualdez.

“Layunin naming unti-unting pahusayin ang ekonomiya sa buong potensyal nito, upang ang pagtaas ng tubig ay mag-angat sa lahat ng aming mga bangka, wika nga,” dagdag ni Romualdez, na tinutukoy ang mga istatistika ng DTI na nagpapahiwatig na ang mga FDI ay nasa “iba’t ibang yugto” ng konstruksiyon,” bilang naitala noong Disyembre 2023.”

Binanggit din niya na ang mga patuloy na proyekto, na nagmumula sa mga internasyonal na pagbisita ni Pangulong Marcos, kung saan palagi niyang binibigyang-diin na bukas ang Maynila para sa negosyo at may mga planong paluwagin ang mga ma-higpit na patakaran, ngayon ay bumubuo ng 20 porsiyento ng kabuuang pangako para sa administrasyon.

Ayon kay Speaker Romualdez, ang $14.2 bilyon sa mga proyekto ay “naisasagawa na,” na ang ilan ay “nagpapatakbo at/o na-tapos na ang proseso ng pagpaparehistro ng proyekto sa Investment Promotion Agencies ng DTI,” habang ang iba ay nagsimula na sa pagpapatupad.

Ang mga FDI na ito, na naitala ng DTI, ay sumasaklaw sa iba’t ibang industriya, kabilang ang pagmamanupaktura, IT-BPM (information technology-business process management), renewable energy, imprastraktura, transportasyon at logistics, agrikultura, at retail.

Sa mga sektor na ito, ang pagmamanupaktura ang may “pinakamalaking bahagi sa bilang ng mga proyekto,” na may 16 na proyekto, ka-tumbas ng 35 percent, sinundan ng IT-BPM na may 10 proyekto (22 percent) at renewable energy na may siyam na proyekto (20 percent).