UMANI ng aliw na reaction sa social media ang kelot traveler na ito dahil sa damit niya na basam-basa ng pawis!

Siya si Marco Caesar na kamakailan lang ay bumisita sa Bangkok, Thailand.

Nagbahagi siya ng mga kuha niyang picture na mukha siyang naliligo sa kanyang pawis bilang sagot sa tanong kung anong weather ngayon sa Thailand.

Aniya, “Nakikita mo naman ‘di ba? Nakikita mo naman ‘di ba? hindi na kailangan magsalita pa. Nakikita mo na ‘yan ‘di ba?”

Sa kabila ng mainit na temperatura, na-enjoy pa rin ni Marco ang kanyang trip.

Sabi pa niya, “Maganda po sa talaga sa Bangkok, Thailand. Mura at sulit mag-shopping, maganda rin ang mga temple nila and lalo nakakatakam at busog mag-food trip.”

Ito aniya ang pang-apat na beses niya na pagbisita sa Thailand kaya naman hindi na bago sa kanya ang init.

Nagbigay din siya ng advice sa mga nagbabalak na pumunta doon.

Say niya, “Bukod sa proper attire sa mga temple, magbaon ng malamig na bottled water, panyo or wipes para ma-refresh ang katawan sa init at hindi ma-heatstroke or mahimatay.”

Dahil dito, maraming mga netizen ang napa-comment.

Gaya ni Chen Chun Su, “Super mainit.Grabe kainit sa Thailand action ko kaulion cebu abin ko unsa jod ka nindot okay ra pod.”

“Hahahahaha sobrang init nga doon! Hirap magpicture- picture dahil maliligo ka sa pawis! Hahahahahahahaha,” saad ni Cey Soriano.

“Pareho na mainit at humid ang difference lang ay hindi mahangin doon . Kaya doon puwede mag-hat dito sa ‘Pinas nadadala ng hangin thus payong talaga mas ok,” sabi pa ni Maileen Tan Pascual.

Nagbigay naman ng warning si Lander Ballada, aniya, “Don’t go there during summer! ‘Yung mainit dito sa ‘Pinas TRIPLE INIT doon!” (Moises Caleon)