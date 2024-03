Paul Lee, Aris Dionisio pinapaboran

PABORITO sina Magnolia Chicken Timplados teammates Paul Lee at Aris Dionisio na maghari sa dalawang magkahiwalay na 3-point shootout sa 32nd PBA All-Star Weekend 2024 sa Bacolod City sa March 22-24.

Sa kauna-unahang pagkakataon ng mid-season extravaganza, magkakaroon ng dalawang tagisan sa 3-point shooting. Wala munang Slam Dunk Competition ngayong taon, magkakaroon ng shootout sa labas ng arc ang Bigs at ang traditional na Guards/Wings.

Si Lee Ang kampeon sa contest noong isang taon sa Passi, Iloilo. Umiskor ang 35-year-old sniper ng 28 sa final para talunin sina Marcio Lassiter ng San Miguel Beet at Juami Tiongson ng Terrafirma.

Balik si Lassiter para habulin ang una niyang 3-point contest title, kasama sina two-time champion. James Yap (Blackwater), Maverick Ahanmisi (Barangay Ginebra San Miguel), Alec Stockton (Converge), Chris Newsome (Meralco), Tyler Tio (Phoenix Super LPG), Arvin Tolentino (NorthPort), Andrei Caracut (Rain or Shine), Rob Herndon (NLEX), Javi Gomez de Liano (Dyip), Calvin Oftana (TNT).

Bitbit ni 6-foot-4 Dioniso ang 38 percent career shooting mula sa labas ng arc.

Aasinta rin sa Bigs sina veterans Sean Anthony (Road Warriors), Mo Tautuaa (Beermen), Jason Perkins (Phoenix) at young guns Brandon Ganuelas-Rosser (Tropang Giga), Isaac Go (Terrafirma), Keith Datu (Elasto Painters), JM Calma (Batang Pier), Brandon Bates (Bolts), Keith Zaldivar (FiberXers) Christian David (Bossing) at Ralph Cu (Gin Kings).

(Vladi Eduarte)