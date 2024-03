Dapat umanong mas mabantayan ng Kongreso ang Rice Buffer Stocking Program ng National Food Authority (NFA) sa gitna ng kontrobersyal na pagsuspendi ng Office of the Ombudsman sa 193 opisyal at empleyado nito dahil sa ibinentang suplay ng bigas sa mga pribadong trader.

Ayon kay Makati City Rep. Luis Campos Jr. ang buffer stock ng NFA ang aasahan ng bansa sa panahon ng emergency kaya dapat umanong masiguro na nababantayan ang ginagawa nito sa kanilang suplay ng bigas.

“We are counting on the Congressional Oversight Committee on Agricultural and Fisheries Modernization to conduct inquiries and draw up recommendations to promote greater transparency and accountability in the buffer stocking operations,” sabi ni Campos.

Naglaan ang Kongreso ng P9 bilyon para sa buffer stocking program ngayong 2024 bukod pa sa P9 bilyon na nakalaan dito noong 2023, ayon kay Campos, vice chairperson ng House Committee on Appropriations.

Ayon kay Campos may nakalaan ding P5 bilyon para sa pagsasaayos at rehabilitasyon ng mga warehouse ng NFA.

“We support the forceful measures taken by President Ferdinand Marcos Jr., Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., and Speaker Martin Romualdez to ensure that the buffer stocking program’s supplies are used responsibly,” sabi ni Campos.

Ang suplay para sa buffer stock ay binibili ng NFA sa mga lokal na magsasaka. (Billy Begas)