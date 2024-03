Nesthy Petecio atat sa Final 4

KASABAY ng International Women’s Month, tagumpay na naisakatuparan nina 2020+1 Tokyo Olympics silver medalist Nesthy Petecio at Southeast Asian Games medalist Aira Villegas ang magkahiwalay na mga laban sa 1st Olympic Qualifying Boxing Tournament 2024 sa E-Work Arena sa Busto Arsizio, Italy.

Umabante na rin si Tokyo Olympic silver medalist Carlo Paalam noon ding Sabado upang manatiling matatag ang apat na pambato ng bansa na mga naghahabol ng silya sa 33rd Summer Olympic Games 2024 sa July sa Paris.

Una nang sumulong si 2016 Rio De Janeiro Olympian Rogen Lado laban kay Kiaran MacDonald ng Great Britain upang samahan sa Last 16 sina Paalam at Villegas.

Hindi ininda ni 2019 World champion Petecio ang magkasunod na araw na akyat sa lona upang kunin ang 5-0 unanimous decision win kontra Canan Tas ng Germany sa women’s under-57kgs class Round-of-16 upang umabante sa quarterfinal round.

Nakahambalang sa 31-anyos na pinagmamalaki ng Santa Cruz, Davao Del Sur sa Final 8 si Maud Van der Toorn ng Netherlands Linggo ng gabi.

“Nesthy seems to be in good form in her first 2 bouts as she was able to dominate and put both opponents in the canvas. She has the toughest task here because there are only 2 Olympic quotas available in her weight class in this tournament, but she is very capable of getting it done,” sey Linggo ni Association of Boxing Alliances in the Philippines secretary-general Marcus Jarwin Manalo sa Abante.

Nilusutan ni Villegas si Mckenzie Wright ng Canada via 3-2 split decision sa women’s 50kg class sa Last 16 at nakabara si Sofie Raosshaug ng Denmark.

Alpas din si Paalam kay Mexican Andrey Bonilla sa men’s 57kgs class sa split decision at sunod sa Pinoy si Sukur Owezow ng Turkmenistan sa quarters.

Kabanatan ni 2016 Rio De Janeiro Olympian Ladon si Kiaran MacDonald ng Great Britain na gaya niya misyon ang upuan sa quarters.

(Gerard Arce)