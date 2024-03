Pinasisiyasat ni Senador Lito Lapid sa kinauukulang komite ng Senado ang diumano’y pagkawala at pag-abandona sa mga bodega ng libo-libong balikbayan box ng mga overseas Filipino worker (OFW).

Sa inihaing Senate Resolution No. 950, hiniling ni Lapid sa liderato ng Senado na agad aksyunan ang nasabing problema dahil mahalaga umanong mabigyan ng leksiyon at parusa ang mga delingkwente at manggagantsong foreign cargo at local forwarders.

Ikinadismaya ng senador ang modus ng mga cargo forwarding company sa abroad at sa Pilipinas dahil inaabot ng ilang buwan hanggang dalawang taon bago maideliber ang mga balikbayan box.

“Tahasang pagbalewala ito sa dugo, pawis at matinding sakripisyo ng mga OFW sa pagtatabraho sa ibang bansa, at nagdudulot din ng panganib sa kanilang pamilya na matagal na naghihintay sa padala nila sa Pilipinas. Nandiyan na nabubulok na ang mga de lata, at nasisira na ang iba pang kargamento.” ayon kay Lapid.

Sabi ng senador, may nakuha silang report ng Bureau of Customs noong Enero 25, 2024 na may 16 cargo forwarder¬s na hindi nag-deliver ng balikbayan boxes na padala ng mga OFW para sa kanilang pamilya sa bansa.

Bukod dito, iniulat din anya ng BOC noong 2023 na 11 kaso ang naihain nila sa 10 cargo forwarders dahil kabiguan na i-deliver at inaabandona lang sa ilang warehouse ang tone-toneladang bagahe o balikbayan box ng mga OFW na inaabot ng pito buwan hanggang dalawang taon.

Napaulat din sa media na may mga inabandonang kargamento ng mga OFW sa warehouses na isinusubasta at naibebenta na ng mga online seller. (Dindo Mati¬ning)