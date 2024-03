Nagkaayos na? Catriona Gray, Sam Milby nakipaglaro kina John, Isabel

Mukhang okay na nga ulit sina Miss Universe 2018 Catriona Gray at Sam Milby!

Sa latest post kasi ni John Prats ay makikitang naki-join sa kanila ng misis niyang si Isabel Oli sa paglalaro ng Pickleball sina Catriona at Sam.

Marami nga ang natuwa na makita ulit ang dalawa na magkasama dahil nga recently ay inihayag ng management nila na Cornerstone na may pinagdadaanang pagsubok ang kanilang relasyon bilang magdyowa.

“While it is true that Sam and Catriona are currently facing some challenges in their relationship, they are actively working on resolving these issues together,” sey ng Cornerstone sa kanilang official statement.

Sey nga ng isang netizen, “Teary happy to see them together.”

“May mga dinelete na photo si Car pero ngayon magkasama,” sey naman ng isa pang netizen.

Pero baka raw, “Friends na lang sila,” reply ng isang netizen.

Kung may natuwa, mayroon ding na-confuse at sinabing dapat magbigay na sila ng official statement kung tuluyan na ba nilang naayos ang kanilang problema at okey na talaga sila.

Komento nga ng isang Instagram user, “Nakakaloka, ano ba real score ng dalawang ‘yan?”

Sana nga masagot na nina Cat at Sam ang tanong ng mga faney kung naayos na ba nila ang problema sa pagitan nila, ha!

‘Yun na! (Byx Almacen)